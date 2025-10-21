Госдума одобрила во втором чтении законопроект о круглогодичном призыве

При этом фактическая отправка призывников для прохождения службы будет осуществляться по-прежнему дважды в год

Фото: Ринат Назметдинов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. Документ был принят в первом чтении в сентябре, напомнили в ТАСС.

Медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего года. При этом фактическая отправка призывников для прохождения службы будет осуществляться по-прежнему дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также устанавливаются особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан:

жители сельской местности, занятые в полевых работах: с 15 октября по 31 декабря;

педагогические работники: с 1 мая по 15 июля;

жители районов Крайнего Севера: с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, в частности, об ограничении срока явки в военкомат по электронной повестке 30 днями и о возможности заочного принятия решений призывной комиссией.

Как отмечается в пояснительной записке, нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

В случае подписания президентом изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Также Госдума приняла поправку к законопроекту о призыве на военную службу, ограничивающую срок явки в военкомат по электронной повестке 30 днями со дня ее размещения в реестре.

Рената Валеева