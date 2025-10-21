Госдума приравняла добровольцев СВО к ветеранам боевых действий

Этот статус могут получить военные, заключившие контракт с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который распространяет статус ветерана боевых действий на добровольцев, заключивших контракт с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. Об этом пишет RT.

Закон определяет для этих граждан меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом «О ветеранах», что, по мнению депутатов, соответствует принципу социальной справедливости и повысит уровень социальной защиты участников СВО.

Статус ветерана боевых действий, согласно принятому документу, также распространяется на добровольцев, выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, к инвалидам боевых действий теперь будут относиться и те, кто заключил контракт с Минобороны в указанный период, но стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей в зоне СВО.

Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца для данной категории граждан будет установлен правительством.

Ранее депутаты Госдумы направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить ветеранам боевых действий дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в 15 рабочих дней.

Рената Валеева