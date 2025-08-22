Депутаты предложили предоставить ветеранам боевых действий дополнительный отпуск

Там пояснили, что после службы большинство ветеранов сталкиваются с посттравматическими расстройствами и другими заболеваниями

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить ветеранам боевых действий дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в 15 рабочих дней. Документ имеется в распоряжении РИА «Новости».



Миронов пояснил, что после службы большинство ветеранов сталкиваются с посттравматическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением функций опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональным истощением. По его словам, обычного 28-дневного отпуска недостаточно для полноценного восстановления здоровья и психологического равновесия.

— Чтобы вернуться к полноценной жизни «на гражданке», ветеранам требуется длительное время. Мы предлагаем создать для этого специальные условия и призываем правительство России поддержать нашу инициативу, — подчеркнул Миронов.

взято с сайта duma.gov.ru

Яна Лантратова, в свою очередь, отметила, что дополнительные дни отдыха позволят ветеранам пройти курс реабилитации, получить медицинскую и психологическую помощь, восстановить сон и снизить уровень стресса.

— Дополнительные дни отдыха — это время, чтобы пройти курс реабилитации, сходить к врачам, восстановить сон, снизить давление, получить психологическую помощь. Это возможность не просто «выдержать», а вернуться к полноценной жизни. Страна сильна не только армией, но и тем, как она обращается с теми, кто за нее сражался, — заключила глава думского комитета.

В настоящее время ветераны боевых действий, работающие по трудовому договору, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, как и все остальные работники.

Рената Валеева