Армения сократит срок обязательной военной службы с 2026 года

Теперь он составит полтора года вместо двух

Фото: взято с сайта kremlin.ru

С 1 января 2026 года в Армении будет сокращен срок обязательной срочной службы в армии с двух до полутора лет. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

— С 1 января 2026 года, то есть с зимнего призыва, срок обязательной военной службы будет сокращен с двух до полутора, — написал Пашинян.

9 августа Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время трехсторонней церемонии в Белом доме с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.



Рената Валеева