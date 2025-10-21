Новости общества

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Армения сократит срок обязательной военной службы с 2026 года

11:49, 21.10.2025

Теперь он составит полтора года вместо двух

Армения сократит срок обязательной военной службы с 2026 года
Фото: взято с сайта kremlin.ru

С 1 января 2026 года в Армении будет сокращен срок обязательной срочной службы в армии с двух до полутора лет. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

— С 1 января 2026 года, то есть с зимнего призыва, срок обязательной военной службы будет сокращен с двух до полутора, — написал Пашинян.

9 августа Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время трехсторонней церемонии в Белом доме с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также