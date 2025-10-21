Защитник сборной России не включил Даку в топ-3 иностранцев РПЛ
Мелехин назвал Кассьерру, Барко и Кордобу
Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелехин назвал свой топ-3 лучших иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футболист не включил в него нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
— Мой топ-3 — Кассьерра, Барко и Кордоба, — сказал Мелехин «РБ Спорт».
Даку перешел в «Рубин» летом 2023 года и за это время забил 33 гола в матчах РПЛ. В трех последних играх с «Ростовом» албанский нападающий отличился дважды.
Джон Кордоба с момента прихода Даку забил 32 мяча в чемпионате, у Эсекиеля Барко за два неполных сезона — 16 голов.
