Защитник сборной России не включил Даку в топ-3 иностранцев РПЛ

Мелехин назвал Кассьерру, Барко и Кордобу

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелехин назвал свой топ-3 лучших иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футболист не включил в него нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

— Мой топ-3 — Кассьерра, Барко и Кордоба, — сказал Мелехин «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку перешел в «Рубин» летом 2023 года и за это время забил 33 гола в матчах РПЛ. В трех последних играх с «Ростовом» албанский нападающий отличился дважды.

Джон Кордоба с момента прихода Даку забил 32 мяча в чемпионате, у Эсекиеля Барко за два неполных сезона — 16 голов.

Зульфат Шафигуллин