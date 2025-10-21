Дагестан попросил включить республику в пилотный проект по запрету продажи вейпов

Фото: Реальное время

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился в Госдуму с просьбой определить республику в качестве одного из пилотных субъектов России по введению запрета на розничную продажу вейпов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В обращении к депутатам отмечается, что в России наблюдается увеличение числа потребителей вейпов на фоне снижения курения обычных сигарет.

— По данным Минздрава РФ, основными потребителями электронных сигарет являются подростки. Это, по мнению Сергея Меликова, указывает на недостаточность установленных ограничений на их продажу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Дагестана считает, что введение запрета на продажу вейпов в республике может способствовать снижению заболеваемости населения, связанной с их употреблением.

В ближайшие два месяца Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. Суммы штрафов составят:

для граждан: от 50 до 200 тысяч рублей;

для должностных лиц: от 300 до 500 тыс.;

для юрлиц: от одного до двух миллионов рублей.

Рената Валеева