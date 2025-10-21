Госдума предложила освободить спортивные объекты от налога на имущество

Льгота будет действовать в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты налога на имущество организаций для владельцев спортивных объектов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой документ.



Льгота будет действовать в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, начиная с 1 января 2026 года, при условии, что объект введен в эксплуатацию впервые.

В Татарстане из 23 спортивных сооружений, строящихся по линии Минспорта, завершить осталось строительство самого крупного объекта — центра развития футбола, готовность которого составляет 50%.



Рената Валеева