Госдума предложила освободить спортивные объекты от налога на имущество
Льгота будет действовать в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию
Депутаты Госдумы направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты налога на имущество организаций для владельцев спортивных объектов.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой документ.
Льгота будет действовать в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, начиная с 1 января 2026 года, при условии, что объект введен в эксплуатацию впервые.
В Татарстане из 23 спортивных сооружений, строящихся по линии Минспорта, завершить осталось строительство самого крупного объекта — центра развития футбола, готовность которого составляет 50%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».