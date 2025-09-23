Владельцы iPhone 17 жалуются на перебои с Wi-Fi

Пользователи отмечают кратковременные отключения связи, что мешает работе CarPlay

Фото: скриншот презентации i-phone

Пользователи новых моделей iPhone сообщают о перебоях в работе Wi-Fi. На форумах MacRumors, Reddit и в сообществе поддержки Apple за последние дни появились сотни комментариев о том, что соединение периодически прерывается и восстанавливается после разблокировки устройства.

Проблема также затрагивает систему CarPlay, которая зависит от Wi-Fi. Владельцы отмечают, что сбои случаются чаще при подключенных и разблокированных часах Apple Watch, однако эта зависимость пока не подтверждена. Неясно, связано ли это с аппаратной частью или программным обеспечением.

Все новые модели оснащены первым разработанным Apple чипом N1 для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Ранее компания использовала решения Broadcom. В Apple подчеркивали, что N1 отличается энергоэффективностью и повышает надежность функций AirDrop и Personal Hotspot. Тем не менее часть пользователей сталкивается с обратным — нестабильной работой Wi-Fi.

Apple пока не дала комментариев по этой проблеме. Не исключено, что исправление может быть выпущено в одном из ближайших обновлений iOS, однако в версии 26.0.1 его наличие не подтверждено.

Артем Гафаров