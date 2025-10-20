Глава Башкирии анонсировал выступление Егора Крида перед молодежью

Ранее у артиста был ряд конфликтов с политиками, в том числе с Екатериной Мизулиной

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал выступление Егора Крида перед молодежью. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

— Надеюсь, что этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане. Республике, которая всегда открыта для молодых талантов и которая тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции, — сказано в сообщении.

Глава республики поблагодарил Крида за его творчество, отметив его талант отсутствия фальши «и в личности, и в творчестве».

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Ранее у артиста был ряд конфликтов с политиками, в том числе с Екатериной Мизулиной. Выступление Егора Крида 30 августа в спорткомплексе «Лужники» стало предметом разбирательства. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила обращение в прокуратуру с претензиями по поводу содержания концерта. По ее мнению, шоу артиста имело признаки неприемлемого контента и напоминало «голую вечеринку». В этом конфликте также поучаствовал губернатор Самарской области.

— Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим, — написал он в своем телеграм-канале, сообщало РИА «Новости».

Наталья Жирнова