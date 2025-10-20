ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 21 октября
По отношению к доллару и юаню рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 21 октября. По отношению к доллару и юаню рубль ослабил свои позиции.
Доллар подорожал на 0,37 рубля, юань — на 0,01 рубля. Евро же подешевел на 0,2 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,36 рубля;
- евро — 94,38 рубля;
- юань — 11,35 рубля.
