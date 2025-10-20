Новости экономики

18:35 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 21 октября

18:11, 20.10.2025

По отношению к доллару и юаню рубль ослабил свои позиции

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 21 октября
Фото: Dmytro Demidko на Unsplash

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 21 октября. По отношению к доллару и юаню рубль ослабил свои позиции.

Доллар подорожал на 0,37 рубля, юань — на 0,01 рубля. Евро же подешевел на 0,2 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,36 рубля;
  • евро — 94,38 рубля;
  • юань — 11,35 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть602.9
  • Нижнекамскнефтехим81.5
  • Казаньоргсинтез67.6
  • КАМАЗ84.7
  • Нижнекамскшина39.45
  • Таттелеком0.568