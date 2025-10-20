В Крыму создадут юридическое бюро, основываясь на примере Татарстана
Татарстанский опыт признан наиболее эффективным в реализации законодательных норм
В Минюсте Татарстана прошло совещание с крымскими коллегами, посвященное развитию системы предоставления бесплатной юрпомощи населению. На встрече был отмечен опыт Государственного юридического бюро Татарстана, которое признано эффективным примером реализации федеральных и региональных законодательных норм, сообщает пресс-служба министерства.
Стороны обсудили цифровизацию процесса предоставления консультаций и услуг, позволяющую оптимизировать работу юристов и повысить доступность качественной правовой поддержки. Как подчеркнул первый замминистра юстиции Татарстана Илья Гомзик, подобные встречи необходимы для обмена успешными практиками и внедрения проверенных методов.
Крымские участники выразили намерение использовать татарстанский опыт при формировании собственной структуры аналогичной службы в Крыму.
