Задержаны организаторы фиктивной легализации 3 тысяч мигрантов
Злоумышленники фиктивно трудоустраивали иностранцев в подконтрольных фирмах-однодневках
Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых в организации незаконной миграции в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Среди задержанных — трое предполагаемых организаторов, их сообщники, занимавшиеся подготовкой документации, а также иностранный гражданин, выступавший в роли номинального директора ряда компаний.
— Злоумышленники фиктивно трудоустраивали иностранцев в подконтрольных фирмах-однодневках, которые были зарегистрированы на подставное лицо по поддельным документам, — сообщает Волк.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
— В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты трудовые договоры, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, средства связи, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение, — говорится в сообщении.
Ранее правительство одобрило проект, ужесточающий требования к медосмотру мигрантов.
