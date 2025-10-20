В Муслюмовском районе Татарстана завершили ремонт дороги за 114,8 млн рублей

Протяженность отремонтированного участка составила 1,3 км.

В Муслюмовском районе Татарстана завершили ремонт дороги Муслюмово — Татарский Шуган на участке км 0,0 — км 1,2, реализованный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отремонтированного участка составила 1,3 км, сообщили в Минтрансе.

На ремонт дороги было направлено 114,8 млн рублей, в том числе 90,7 млн рублей из федерального бюджета и 24,1 млн рублей из регионального бюджета.

В ходе работ также были приняты меры по повышению безопасности дорожного движения. В частности, установлены 13 дорожных знаков, 158 метров металлического барьерного ограждения, 98 метров пешеходного ограждения, обустроена автобусная остановка и тротуар протяженностью 94 метра. На всем протяжении участка нанесена дорожная разметка.

Ранее в Нурлатском районе завершили ремонтные работы на дороге в обход города Нурлата. Рабочие провели ремонт на площади более 1,1 тыс. квадратных метров.

Рената Валеева