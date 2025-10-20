Михаил Боярский объявил о завершении драматической карьеры

Актер пояснил, что его решение во многом было вдохновлено примером Алисы Фрейндлих

Фото: Динар Фатыхов

Народный артист России Михаил Боярский объявил о завершении драматической карьеры. Легендарный актер, наиболее известный по роли Д'Артаньяна в культовом фильме, сделал неожиданное заявление во время творческой встречи со зрителями в театре имени Ленсовета.

— Я закончил свою драматическую карьеру. Я много работал, больше полувека. Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил, — заявил Боярский, отвечая на вопросы поклонников о новых проектах, сообщает «КП-Петербург».

Актер пояснил, что его решение во многом было вдохновлено примером Алисы Фрейндлих, недавно завершившей сценическую карьеру. Несмотря на попытки зрителей убедить его продолжить играть, ведь он моложе Фрейндлих, Боярский остался непреклонен. Он сравнил актерскую профессию со спортом, отметив, что невозможно «прыгнуть выше того, что прыгал раньше».

Однако завершение драматической карьеры не означает полного ухода Боярского со сцены. В текущем театральном сезоне он продолжает участвовать в спектакле «Театральный роман» по Булгакову, где исполняет роль Генерального секретаря, а также появляется в коротком эпизоде в постановке «Ромео и Джульетта».

Кроме того, в последние годы Боярский продолжал активно сниматься в кино. В 2020 году он вернулся к роли шевалье де Брильи в картине «Гардемарины 1787», в 2024-м участвовал в озвучке мультфильма про Ивана Царевича и снялся в ленте «Держись солнца». Также анонсирован фильм «День отца» с его участием, дата выхода которого пока неизвестна.

Рената Валеева