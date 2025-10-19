Российские войска освободили населенные пункты в ДНР и Запорожской области
Речь идет о населенных пунктах Чунишино и Полтавка
Российские войска освободили населенные пункты в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Взять под контроль населенный пункт Полтавка Запорожской области удалось подразделениям группировки войск «Восток».
Напомним, вчера армия России освободила населенный пункт Плещеевка, расположенный в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».