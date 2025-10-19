СМИ: на переговорах США и Украины Уиткофф требовал пойти на уступки в ДНР

Спецпосланник американского лидера заявил, что там «проживает преимущественно русскоязычное население»

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «оказывал давление на украинскую делегацию» во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Встреча состоялась в Белом доме в пятницу, 17 октября. По данным собеседников издания, речь шла о «передаче контроля» над ДНР России. Спецпосланник президента США заявил, что там «проживает преимущественно русскоязычное население».

Ранее СМИ передавали, что Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Решение последовало за продолжительным телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным в четверг, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины.



Галия Гарифуллина