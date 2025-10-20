40 млн рублей составит призовой фонд зимнего фестиваля «Күрше» в Татарстане
Размер грантов для участников: до 1 млн рублей — для муниципальных учреждений; до 900 тыс. — для юридических лиц и НКО; до 500 тыс. — для самозанятых граждан
Вице-премьер правительства Татарстана Лейла Фазлеева анонсировала запуск зимнего фестиваля «Күрше», который станет основным форматом новогодних мероприятий в республике в преддверии 2026 года. На поддержку дворовых инициатив выделен призовой фонд в размере 40 млн рублей.
— Запускаем фестиваль зимних мероприятий и приглашаем всех жителей Татарстана, муниципальные учреждения, управляющие компании и всех, кто хочет организовать праздник для людей, — заявила Фазлеева.
Размер грантов для участников варьируется:
- До 1 млн рублей — для муниципальных учреждений.
- До 900 тыс. рублей — для юридических лиц и НКО.
- До 500 тыс. рублей — для самозанятых граждан.
