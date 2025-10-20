Более 200 заявок поступило на премию «Герои нашего времени» в Татарстане

Премия «Герои нашего времени» существует с 2013 года и за годы работы расширила границы понятия «героизм»

Фото: Реальное время

В Татарстане на республиканскую премию «Герои нашего времени» уже подано свыше 200 заявок. Прием заявок продолжается и продлится до 25 октября. Особенный интерес вызвала новая номинация «Добрый Татарстана», учрежденная в этом году для волонтеров, оказывающих помощь в зоне специальной военной операции. Именно на эту категорию поступило наибольшее количество заявок, что свидетельствует о масштабном волонтерском движении в республике.

Премия «Герои нашего времени» существует с 2013 года и за годы работы расширила границы понятия «героизм». Награждают не только спасших жизни людей, но и врачей, совершающих уникальные операции, педагогов с многолетним стажем, школьников, показавших выдающиеся результаты на ЕГЭ, и юных спортсменов-чемпионов.

Помимо новой номинации для добровольцев, в этом году сохраняются традиционные категории «Юный герой» для детей до 17 лет.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 21 ноября в молодежном центре «Вертолет» в Казани.

Анастасия Фартыгина