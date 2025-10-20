Казанские регбистки из «Зиланта» впервые в истории завоевали бронзу чемпионата России

В решающих матчах казанки выиграли у «ВВА-Подмосковье» и уступили лишь будущим чемпионам — московскому ЦСКА

Женская команда «Зилант» из Казани впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата России по регби-7, олимпийской дисциплине. Об этом сообщили в Минспорта Татарстана.

Финальный этап турнира прошел 18—19 октября в Краснодаре. В нем приняли участие девять коллективов страны. «Зилант» уверенно стартовал, одержав победу над «Енисеем-СТМ» со счетом 24:5. В решающих матчах казанки выиграли у «ВВА-Подмосковье» (19:17) и уступили лишь будущим чемпионам — московскому ЦСКА (31:7). Этот результат позволил «Зиланту» занять второе место в финальном туре и третье — по сумме всех этапов чемпионата.

Итоговое распределение мест в чемпионате России по регби-7:

«ЦСКА» (Москва) «ВВА-Подмосковье» «Зилант» (Казань) «Кубань» (Краснодар) «Енисей-СТМ» (Красноярск) «Витязь» (Пермь) «Ростов-ДГТУ» (Ростов-на-Дону) «Аргат» (Усть-Лабинск) «Красный-Яр» (Красноярск)

Рената Валеева