Казанские регбистки из «Зиланта» впервые в истории завоевали бронзу чемпионата России

10:28, 20.10.2025

В решающих матчах казанки выиграли у «ВВА-Подмосковье» и уступили лишь будущим чемпионам — московскому ЦСКА

Фото: предоставлено Минспорта РТ

Женская команда «Зилант» из Казани впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата России по регби-7, олимпийской дисциплине. Об этом сообщили в Минспорта Татарстана.

Финальный этап турнира прошел 18—19 октября в Краснодаре. В нем приняли участие девять коллективов страны. «Зилант» уверенно стартовал, одержав победу над «Енисеем-СТМ» со счетом 24:5. В решающих матчах казанки выиграли у «ВВА-Подмосковье» (19:17) и уступили лишь будущим чемпионам — московскому ЦСКА (31:7). Этот результат позволил «Зиланту» занять второе место в финальном туре и третье — по сумме всех этапов чемпионата.

Итоговое распределение мест в чемпионате России по регби-7:

  1. «ЦСКА» (Москва)
  2. «ВВА-Подмосковье»
  3. «Зилант» (Казань)
  4. «Кубань» (Краснодар)
  5. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
  6. «Витязь» (Пермь)
  7. «Ростов-ДГТУ» (Ростов-на-Дону)
  8. «Аргат» (Усть-Лабинск)
  9. «Красный-Яр» (Красноярск)
Рената Валеева

Спорт Татарстан

