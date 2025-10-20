Microsoft превращает Windows 11 в платформу с искусственным интеллектом

Компания готовит обновления, которые позволят пользователям управлять компьютером голосом и поручать задачи ИИ

Microsoft готовит крупное обновление Windows 11, которое сделает искусственный интеллект частью системы. Компания планирует, чтобы пользователи могли взаимодействовать с компьютером не только с помощью клавиатуры и мыши, но и голосом.

В Windows появится команда «Hey, Copilot», позволяющая обращаться к встроенному помощнику. Система сможет понимать голосовые запросы, видеть, что происходит на экране, и помогать в работе с приложениями. По словам исполнительного директора Юсуфа Мехди, цель компании — «переписать операционную систему вокруг ИИ».

Copilot Vision позволит помощнику анализировать экран и подсказывать, как выполнять задачи или решать проблемы. Еще одна функция — Copilot Actions — даст возможность ИИ выполнять действия на компьютере, например редактировать файлы. На первых этапах эта возможность будет доступна в тестовом режиме.

Microsoft подчеркивает, что Copilot Vision включается только с согласия пользователя и работает в отдельной безопасной среде. Компания также добавит кнопку Copilot на панель задач и обновит поиск, чтобы сделать его быстрее.

Новые функции будут доступны на обычных устройствах с Windows 11, без необходимости покупать специальные модели Copilot Plus PC. Microsoft намерена показать их в новой рекламной кампании под лозунгом «Компьютер, с которым можно разговаривать».

Артем Гафаров