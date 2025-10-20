Центрист Родриго Пас победил на выборах президента Боливии

Посол России в Боливии Дмитрий Верченко заявил, что Россия готова к сотрудничеству с новыми властями

Согласно данным ЦИК Боливии, после подсчета более 97% голосов на выборах президента победу одержал центрист Родриго Пас. Об этом сообщил глава избирательного суда Боливии Оскар Хассентеуфель, заявив, что результаты необратимы. Явка на выборах составила 85—89%.

Посол России в Боливии Дмитрий Верченко заявил РИА «Новости», что Россия готова к сотрудничеству с новыми властями на прагматичной взаимовыгодной основе по всем направлениям.

— Внимательно наблюдали за ходом второго тура выборов вместе с коллегами по дипломатическому корпусу. Перед новым правительством открывается непростая политическая и экономическая панорама. Со своей стороны будем готовы сотрудничать с новыми властями на прагматичной взаимовыгодной основе по всем направлениям, — отметил он.

Прошлый президент Луис Альберто Арсе Катакора занимал пост главы Боливии с 8 ноября 2020 года.

Рената Валеева