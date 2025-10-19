Рахимов назвал три причины разгромного поражения «Рубина» от «Балтики»

Человеческий фактор — одна из проблем казанской команды

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал три основные причины крупного поражения от «Балтики» (0:3) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанская команда пропустила три безответных мяча, а во втором тайме не реализовала пенальти.

Рахимов в качестве причин поражения назвал медленное принятие решений, множество простых ошибок и человеческий фактор.

— Игру удручающей я бы не назвал — удручающий результат. Так, наверное, правильней. Очень быстро пропустили простые голы. Отсутствие Вуячича во многом сказалось. Не получались выходы из обороны в атаку, было много потерь. В наших действиях было достаточно много технического брака, мы медленно принимали решения. Такие поражения случаются, их надо уметь принимать и идти дальше. Здесь есть и человеческий фактор, все мы люди. Игроки выкладываются на полную, к ним в этом плане нет претензий, — передает слова Рахимова корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Балтика» после победы оторвалась от «Рубина» на пять очков. Команда из Калининграда укрепилась на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Рахимова занимают седьмую строчку чемпионата с 18 набранными очками.

Следующий матч «Рубин» проведет 22 октября в Казани с «Ахматом» в рамках группового этапа Кубка России. В случае поражения казанская команда досрочно завершит выступления в турнире. В РПЛ подопечные Рахимова следующий тур проведут 26 октября в гостях против «Краснодара».

Зульфат Шафигуллин