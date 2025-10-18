Новости общества

Все новости
В Минобороны заявили об освобождении Плещеевки в ДНР

12:35, 18.10.2025

Контроль над городом стал возможен благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск

Фото: Артем Дергунов

Российские подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 15 октября, Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области.

Рената Валеева

