В Минобороны заявили об освобождении Плещеевки в ДНР
Контроль над городом стал возможен благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск
Российские подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.
— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, 15 октября, Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Новопавловка в ДНР и Алексеевка в Днепропетровской области.
