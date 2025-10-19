Рейс из Казани в Хургаду задержали на 8 часов

Вылет перенесли на 15:50

Фото: Дарья Пинегина

Рейс UJ 638 из Казани в Хургаду задержали на восемь часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. Самолет должен был отправиться из столицы Татарстана в Хургаду в 07:05, однако вылет перенесли на 15:50.

Кроме того, рейс в Сочи сегодня откладывается с 12:05 на 12:55. На сутки задержан рейс UT 134 из Казани в Уфу. Вылет изначально был назначен на 14:30 18 сентября. Его перенесли на 19 сентября — сначала на 11:30, затем — на 14:00. Как передают «Реальному времени» очевидцы, причина задержки — поломка самолета. Сейчас в воздушной гавани ждут механика из другого города.



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Задержан также рейс RT 641 из Казани в Оренбург. Его перенесли с 03:15 на 21:00. По словам очевидцев, пассажиров заселяют в гостиницу.

Напомним, сегодня в Татарстане пятый раз за неделю объявили режим беспилотной опасности. Его сняли в 08:05. 17 октября. В аэропортах Нижнекамска и Казани вводили ограничения на прием и выпуск судов.



Галия Гарифуллина