УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют в Казани в рамках Единой лиги ВТБ
Казанцы пока идут без поражений в турнире
Сегодня УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют в Казани в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.
УНИКС лидирует в турнирной таблице со стопроцентным результатом. Команда Велимира Перасовича выиграла все четыре матча со старта сезона.
«Локомотив-Кубань» идет в чемпионате четвертой с одним поражением. В первом туре подопечные Антона Юдина проиграли «Уралмашу» и с тех пор одержали три победы подряд.
В прямом эфире матч из Казани покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 14:30 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».