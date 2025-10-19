УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют в Казани в рамках Единой лиги ВТБ

Казанцы пока идут без поражений в турнире

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют в Казани в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.



УНИКС лидирует в турнирной таблице со стопроцентным результатом. Команда Велимира Перасовича выиграла все четыре матча со старта сезона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



«Локомотив-Кубань» идет в чемпионате четвертой с одним поражением. В первом туре подопечные Антона Юдина проиграли «Уралмашу» и с тех пор одержали три победы подряд.



В прямом эфире матч из Казани покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 14:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин