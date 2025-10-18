Дмитрий Кулагин: УНИКС нацелен на агрессивную игру против «Локомотива-Кубани» в Казани

Матч состоится в Казани в воскресенье, 19 октября

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии центрального матча недели Единой Лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», капитан команды Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящей игры. Матч состоится в Казани в воскресенье, 19 октября.



Кулагин отметил важность домашней поддержки и выразил уверенность, что предстоящее противостояние с «Локомотивом-Кубанью» будет ярким и напряженным.

— Мы знаем, как в Казани любят баскетбол и активно поддерживают команду. Домашние матчи — это всегда праздник для болельщиков и новая возможность для нас проявить себя наилучшим образом. К нам в гости приезжает неуступчивый соперник с глубоким составом и большими надеждами на сезон, — сказал Кулагин.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Капитан УНИКСа обозначил ключевые задачи команды на игру:

— Лично я считаю, что нам необходимо превзойти оппонентов в агрессии на обеих сторонах площадки, навязать плотную борьбу на щитах и исключить возможность их быстрого нападения. В свою очередь, мы должны сконцентрироваться на движении мяча и реализовывать с высоким процентом броски из-за дуги.



Рената Валеева