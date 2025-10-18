Генменеджер «Авангарда» — о срыве сделки по Хмелевскому: Клуб сделал выводы

Омский клуб упустил нападающего, перешедшего в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о сорвавшимся переходе нападающего Александра Хмелевского. Американский хоккеист оказался в казанском «Ак Барсе» в результате обмена из уфимского «Салавата Юлаева». Изначально на игрока претендовал «Авангард».

— Ситуация со сделкой по Хмелевскому? Да, мы сделали выводы. Поэтому решили сделать все максимально тихо, чего не получилось с Хмелевским. Тогда раньше времени немного начали радоваться и думали, что дело сделано, — цитирует Сопина «РБ Спорт».

Лидер «Салавата Юлаева» Хмелевский перешел в сентябре в «Ак Барс» в результате обмена. По итогам сделки уфимский клуб получил за американца права на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.

В составе «Ак Барса» Хмелевский провел восемь матчей, забросил одну шайбу и набрал три результативных балла.

Зульфат Шафигуллин