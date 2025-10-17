Черногория введет визы для россиян

Это произойдет в соответствие с требованиями Европейского союза

Фото: Динар Фатыхов

Черногория приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями Европейского союза, что будет означать введение виз для граждан России. Об этом заявил президент страны Яков Милатович в интервью европейскому изданию Politico.

Милатович признал, что его страна пыталась отсрочить этот шаг, чтобы «сохранить наш туристический сектор», но подчеркнул, что гармонизация визового режима со стандартами ЕС произойдет «очень скоро». В настоящее время граждане России могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней.

Президент Черногории также посетовал на то, что его страна находится «в некотором вакууме» из-за отсутствия «полного доступа к фондам ЕС» и выразил обеспокоенность «притоком российских денег» в экономику.

Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Черногория может вступить в Евросоюз к 2028 году.

Анастасия Фартыгина