Брат короля Великобритании принц Эндрю откажется от титула герцога

Это связано с продолжающимися обвинениями из-за его связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном

Принц Эндрю, брат короля Великобритании Карла III, объявил о решении отказаться от использования своего титула герцога Йоркского и других присвоенных ему наград. Это решение, принятое по согласованию с монархом, связано с продолжающимися обвинениями из-за его связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет ТАСС.

В заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца, принц Эндрю отметил: «По итогам обсуждений с королем [Карлом III] и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья».

Принц подчеркнул, что всегда ставил свои обязательства перед семьей и страной на первое место.

— Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды, — цитирует принца пресс-служба.

Напомним, что американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек, некоторым из которых на момент преступления было всего 14 лет. Его окружение, включавшее влиятельных политиков и знаменитостей, привлекло к делу особое внимание. Уголовное дело было закрыто после того, как Эпштейн покончил с собой в тюрьме в августе того же года.

Анастасия Фартыгина