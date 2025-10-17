В Нижнекамске задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пистолета в сотрудницу кафе

Двое мужчин в состоянии опьянения зашли в заведение. Один из них достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудницы общепита

Фото: Динар Фатыхов

Полиция Нижнекамска задержала двух мужчин, один из которых подозревается в том, что произвел несколько выстрелов из предмета, предположительно, пневматического пистолета, в сотрудницу кафе на проспекте Мира. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В полицию поступило сообщение об инциденте, произошедшем в одном из городских кафе. Установлено, что двое мужчин в состоянии опьянения зашли в заведение. Один из них достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудницы общепита.

Реальное время / realnoevremya.ru

Злоумышленники — 29-летний и 36-летний местные жители — были оперативно задержаны и доставлены в полицию. Изъятый предмет, похожий на пистолет, направлен на исследование для установления, является ли он пневматическим.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Анастасия Фартыгина