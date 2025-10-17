ДУМ Татарстана утвердило календарь религиозных праздников на 2026 год
Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана утвердило официальный календарь религиозных праздников на 2026 год.
Согласно утвержденному календарю:
- Месяц Рамадан начнется 19 февраля 2026 года и завершится 20 марта праздником Ураза-байрам:
- Праздник Курбан-байрам приходится на 27 мая 2026 года.
Оба праздника выпадают на будние дни.
В ДУМ республики напомнили, что даты Ураза-байрама и Курбан-байрама, как и в предыдущие годы, будут дополнительно подтверждены указом раиса Татарстана.
