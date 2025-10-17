Новости общества

03:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ДУМ Татарстана утвердило календарь религиозных праздников на 2026 год

18:52, 17.10.2025

В ДУМ республики напомнили, что даты Ураза-байрама и Курбан-байрама будут дополнительно подтверждены указом раиса Татарстана

ДУМ Татарстана утвердило календарь религиозных праздников на 2026 год
Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана утвердило официальный календарь религиозных праздников на 2026 год.

Согласно утвержденному календарю:

  • Месяц Рамадан начнется 19 февраля 2026 года и завершится 20 марта праздником Ураза-байрам:
  • Праздник Курбан-байрам приходится на 27 мая 2026 года.

Оба праздника выпадают на будние дни.

В ДУМ республики напомнили, что даты Ураза-байрама и Курбан-байрама, как и в предыдущие годы, будут дополнительно подтверждены указом раиса Татарстана.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также