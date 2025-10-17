КНИТУ-КАИ получит 100 млн рублей на исследования аэрокосмических и квантовых систем

Цель — укрепление технологического суверенитета страны и развитие передовых направлений науки и техники

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Раис Татарстана подписал указ об учреждении гранта в размере 100 млн рублей на 2025 год для учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ). Соответсвующий документ опубликовали на официальном сайте республики.

Грант предоставлен в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и направлен на поддержку программы развития университета.

Финансирование предназначено для проведения исследований в области аэрокосмических, транспортных, фотонных и квантовых систем с целью формирования новых суверенных технологических линий разработок и реализации образовательных программ. Цель — укрепление технологического суверенитета страны и развитие передовых направлений науки и техники.

Анастасия Фартыгина