Рустам Минниханов: «ТАИФ-НК» входит в топ-20 мировых НПЗ по технологической сложности

Татарстан в 2024 году превысил цель по ВРП 2030-го в 5 триллионов рублей

Фото: скриншот прямой трансляции ТНВ

В эти минуты Рустам Минниханов выступает с посланием Госсовету Татарстана. По словам раиса, республика достигла ключевого экономического показателя шестилетней стратегии развития досрочно. Задача достичь 5 трлн рублей валового регионального продукта, заложенная в Стратегии-2030, превышена по итогам 2024 года.

Основой роста и дальнейшего развития экономики РТ является нефтегазохимический комплекс.

— Компания «ТАИФ-НК», входящая в топ-20 мировых НПЗ по технологической сложности, занимает лидирующие позиции по выходу светлых нефтепродуктов с каждой тонны перерабатываемой нефти. В Нижнекамске на территории завода строят научно-исследовательский центр для разработки отечественных технологий глубокой переработки нефти, — отметил Рустам Минниханов.

Также раис отметил успех компании «Татнефть», которая стабилизировала добычу нефти на уровне 28,3 млн тонн в год. Крупные инвестиционные проекты в регионе реализует и СИБУР. В этом году запущен олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», производство гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год, а также парогазовая установка на 250 МВт на «Казаньоргсинтезе». Продолжается модернизация магистрального этиленопровода и строительство производства катализаторов для обеспечения технологической независимости.

