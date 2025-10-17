В Казани понятого арестовали за оговор полицейских и кражу криптовалюты

Первоначально в деле СК и ФСБ этот фигурант проходил в качестве ценного свидетеля

Фото: Ирина Плотникова

Под стражу до 15 ноября отправил сегодня 24-летнего уроженца Магнитогорска Артема Леонтьева казанский суд. Следком обвиняет его в уводе криптовалюты почти на 5 млн рублей с мобильного телефона задержанного прямо во время обыска, на котором Леонтьев присутствовал как понятой, а потом обвинил в этой краже полицейских. Вину задержанный признал, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Ранее по этому же делу были задержаны и арестованы двое сотрудников экономической полиции Татарстана. Однако вчера по решению следствия их отпустили из СИЗО. Скоро обвинения будут сняты, сообщила в суде представитель СК.

Подробности этой истории, что началась еще в декабре 2024-го с масштабной спецоперации МВД, — в репортаже «Реального времени»