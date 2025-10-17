На космодроме Байконур завершается подготовка ракеты «Протон» к запуску

На космодроме Байконур завершена сборка трехступенчатого комплекса ракеты-носителя «Протон». Специалисты провели комплексные электрические проверки, которые подтвердили штатную работу всех систем и коммуникаций космического аппарата, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В настоящее время ракету готовят к следующему этапу — стыковке с космической головной частью. После завершения этой процедуры можно будет говорить о полной готовности к запуску.

Предстоящий старт станет 430-м в истории «Протона» с момента первого запуска в 1965 году.

Наталья Жирнова