На космодроме Байконур завершается подготовка ракеты «Протон» к запуску
Предстоящий старт станет 430-м в истории «Протона» с момента первого запуска в 1965 году
На космодроме Байконур завершена сборка трехступенчатого комплекса ракеты-носителя «Протон». Специалисты провели комплексные электрические проверки, которые подтвердили штатную работу всех систем и коммуникаций космического аппарата, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В настоящее время ракету готовят к следующему этапу — стыковке с космической головной частью. После завершения этой процедуры можно будет говорить о полной готовности к запуску.
Предстоящий старт станет 430-м в истории «Протона» с момента первого запуска в 1965 году.
Ранее сообщалось, что космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вместе с Алексеем Зубрицким вышли в открытый космос.
