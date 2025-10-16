Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вышел в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков, уроженец Татарстана, и Алексей Зубрицкий совершили выход в открытый космос, впервые облачившись в новые скафандры «Орлан-МКС». Трансляцию ведет «Роскосмос». Это первый выход российских космонавтов в открытый космос в текущем году.

Космонавтам предстоит выполнить работы по установке аппаратуры для выращивания полупроводников на внешней поверхности Международной космической станции (МКС).

Как сообщили в госкорпорации, Рыжиков и Зубрицкий будут работать за бортом МКС в течение 5 часов 38 минут. Скафандры «Орлан-МКС» №7 и «Орлан-МКС» №6 были доставлены на станцию в сентябре и апреле соответственно.

Анастасия Фартыгина