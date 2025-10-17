Чистая прибыль банковского сектора России составила 2,7 трлн рублей

Основной доход пришелся на сентябрь, когда чистая прибыль резко возросла на 63%

Банки России по итогам девяти месяцев 2025 года продемонстрировали чистую прибыль в размере 2,7 трлн рублей, практически сравнявшись с результатами предыдущего года. Это следует из опубликованного Банком России обзора «О развитии банковского сектора РФ в сентябре 2025 года».

Основной доход пришелся на сентябрь, когда прибыль возросла на 63%, до 367 млрд. Банк России отмечает, что положительный итог достигнут за счет снижения расходов на формирование резервов и увеличения процентных доходов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Рост кредитного портфеля продолжается, достигнув суммы в 93 трлн рублей, хоть и замедлился. Кредиты физлицам выросли незначительно, а юрлица берут больше займов, особенно строительные и энергетические компании. Население хранит деньги в основном в рублях, но валюта тоже пользуется спросом, особенно среди крупных компаний-экспортеров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Капитал банковской системы за счет полученной прибыли увеличился на 2%, достигнув 369 млрд рублей. За прошедший год совокупный капитал банков вырос на 17,5%.



Напомним, что бюджет России может получить дополнительные 1,5 трлн рублей в период с 2026 по 2028 год.

Наталья Жирнова