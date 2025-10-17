Взрыв батискафа Titan произошел из-за инженерных ошибок, установило NTSB

Американское ведомство заявило, что конструкция субмарины не соответствовала требованиям прочности и надежности

Фото: Рената Валеева

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал итоговый отчет о крушении экспериментальной субмарины Titan, которая в июне 2023 года взорвалась во время спуска к обломкам «Титаника». В документе говорится, что причиной трагедии стали инженерные ошибки при проектировании и сборке аппарата, сообщает CNBC.

Согласно выводам NTSB, подлодка была построена из углеродного волокна с «множеством дефектов» и не соответствовала стандартам прочности и долговечности. Компания OceanGate, которой принадлежал аппарат, не провела достаточных испытаний и не имела достоверных данных о том, какие нагрузки Titan способен выдержать.

В отчете также отмечено, что поиски обломков могли завершиться быстрее, если бы OceanGate соблюдала стандартные процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации. Хотя шансов на спасение не было, это позволило бы сэкономить время и ресурсы.

Выводы NTSB совпадают с результатами расследования Береговой охраны США, опубликованного в августе 2024 года. Тогда эксперты пришли к выводу, что катастрофы можно было избежать: система безопасности компании оказалась «критически неисправной», а внутренние стандарты — несоответствующими заявленным.

В результате инцидента погибли все находившиеся на борту: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, французский исследователь Пол-Анри Наржоле, британский предприниматель Хамиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном. После трагедии компания приостановила деятельность и вскоре закрылась.

В отчете NTSB содержится рекомендация Береговой охране создать экспертную комиссию для изучения субмарин и других аппаратов, рассчитанных на нахождение человека под давлением. Также предлагается разработать новые нормы, которые предотвратят эксплуатацию подобных судов без должного контроля. Ведомство подчеркнуло, что действующие правила позволили OceanGate использовать Titan в небезопасных условиях.

Артем Гафаров