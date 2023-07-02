Взрыв на батискафе «Титан» мог произойти из-за микротрещин

Микротрещины в корпусе капсулы батискафа «Титан» могли стать причиной его разрушения на большой глубине. Такое мнение выразил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.

— Они могут быть незаметными, но вскоре становятся критическими, происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение, — передает его высказывание Associated Press.

Он считает, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.

На прошлой неделе береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа «Титан», обнаруженные обломки принадлежат ему. Они свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, указали в береговой охране. Компания-оператор «Титана» заявила, что пять человек, находящихся на борту, скорее всего, погибли. Спустя несколько дней были найдены останки, предположительно, принадлежащие погибшим на батискафе в Атлантике.

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Айрат Назипов