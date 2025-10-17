В Челнах завершен капремонт канализационных сетей за 81 млн рублей

В ходе работ заменен трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1971 году и имевший уровень износа более 85%

В Набережных Челнах завершили работы по капремонту канализационных сетей. Ремонт проведен на участке протяженностью 1,8 км, сообщает Минстрой РТ.

Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с общим объемом финансирования 81,2 млн рублей. Заменен трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1971 году и имевший уровень износа более 85%. До ремонта на объекте наблюдались серьезные проблемы с гидроизоляцией и интенсивная коррозия металла.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе реконструкции старый стальной трубопровод заменили на современный полиэтиленовый диаметром 500 мм. Также произведена замена запорной арматуры. Улучшения затронули 10,6 тыс. жителей города.

В текущем году в рамках нацпроекта в Набережных Челнах реализуется 29 объектов общей протяженностью более 46 км. На эти цели направлено свыше 1,88 млрд рублей. На данный момент строительно-монтажные работы завершены на 23 объектах.

Ранее в Набережных Челнах обновили магистральный водопровод за 35 млн рублей.

Наталья Жирнова