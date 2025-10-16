Новости общества

Трамп пообещал «продолжительный разговор» с Путиным

18:32, 16.10.2025

Трамп также отметил, что верит в стремление российского руководства к урегулированию украинского кризиса

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома сообщил, что беседа будет продолжительной.

Трамп также отметил, что верит в стремление российского руководства к урегулированию украинского кризиса.

  • Основной темой обсуждения станет текущая ситуация на Украине и связанные с ней вопросы.
Анастасия Фартыгина

