Трамп пообещал «продолжительный разговор» с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома сообщил, что беседа будет продолжительной.
Трамп также отметил, что верит в стремление российского руководства к урегулированию украинского кризиса.
- Основной темой обсуждения станет текущая ситуация на Украине и связанные с ней вопросы.
