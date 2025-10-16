Новости общества

Татарстан потратит более 3,2 млн рублей на изготовление государственных наград

17:55, 16.10.2025

Заказчик планирует приобрести 1 400 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ»

Фото: Динар Фатыхов

Управление делами раиса Татарстана опубликовало тендер на изготовление и поставку государственных наград республики, начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей. Заказчик планирует приобрести 1 400 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ».

Согласно опубликованной документации, основная часть бюджета выделена на:

  • 1 000 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ» формата А4 на русском языке — начальная цена 2,1 млн рублей (по 2 136 рублей за штуку);
  • 300 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ» формата А4 на татарском языке — начальная цена 674,7 тыс. рублей (по 2 249 рублей за единицу);
  • 100 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ» формата А3 на русском и татарском языках — начальная цена 456,3 тыс. рублей (по 4 563 рубля за штуку).
Анастасия Фартыгина

