Татарстан потратит более 3,2 млн рублей на изготовление государственных наград
Заказчик планирует приобрести 1 400 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ»
Управление делами раиса Татарстана опубликовало тендер на изготовление и поставку государственных наград республики, начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей. Заказчик планирует приобрести 1 400 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ».
Согласно опубликованной документации, основная часть бюджета выделена на:
- 1 000 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ» формата А4 на русском языке — начальная цена 2,1 млн рублей (по 2 136 рублей за штуку);
- 300 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ» формата А4 на татарском языке — начальная цена 674,7 тыс. рублей (по 2 249 рублей за единицу);
- 100 комплектов бланков «Благодарность Раиса РТ» формата А3 на русском и татарском языках — начальная цена 456,3 тыс. рублей (по 4 563 рубля за штуку).
