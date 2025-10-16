МВД развенчало фейки о запрете выезда мужчин призывного возраста

В Сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

МВД России опровергло распространяемую в Сети информацию о введении временных ограничений на выезд из регионов для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что «в Сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста» и подчеркнули, что подобные сообщения появляются в различных регионах страны, включая Пермский край, Мурманскую область и Ставропольский край.

— Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах, — заявили в киберполиции, призывая граждан проверять информацию исключительно в официальных источниках: на сайтах органов власти и в официальных СМИ.

Напомним, что с 1 октября и по 31 декабря в России проходит осенний призыв. Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу.



Анастасия Фартыгина