В Казани назовут лучших молодых исполнителей на фестивале им. Альфии Авзаловой

Мероприятие, посвященное защитникам отечества, станет кульминацией двух туров конкурса, по итогам которых будут объявлены лауреаты и обладатели двух Гран-при

Фото: Максим Платонов

24 октября в Восточном зале Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала состоится гала-концерт IV Международного фестиваля-конкурса им. Альфии Авзаловой. Мероприятие, посвященное защитникам отечества, станет кульминацией двух туров конкурса, по итогам которых будут объявлены лауреаты и обладатели двух Гран-при.

Альфия Авзаловна Авзалова, основоположница эстрадного исполнения татарских народных песен, известна своим вкладом в популяризацию народной музыки на современный лад. Она была одной из первых, кто создал эстрадный ансамбль «Казан утлары», который объединил артистов различных жанров.

Фонд Альфии Авзаловой, возглавляемый ее младшей дочерью Зульфией Авзаловой, активно работает над сохранением и развитием наследия певицы. В этом году в связи с ростом числа талантливой молодежи жюри конкурса решило наградить сразу двух лауреатов Гран-при. В гала-концерте примут участие не только победители конкурса, но и ведущие артисты республики.

В 2025-м, объявленном в России Годом защитника Отечества, особое внимание будет уделено ветеранам. Фонд Альфии Авзаловой пригласил на концерт и ветеранов в качестве почетных гостей, предоставив им 100 бесплатных билетов.



Анастасия Фартыгина