В России объем микрозаймов вырос на 29%

Главным драйвером роста стало активное кредитование продавцов на маркетплейсах (селлеров), на которых приходится 44% займов

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии 2025 года микрофинансовые организации (МФО), занимающиеся предпринимательским финансированием, увеличили объем выданных микрозаймов бизнесу на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным драйвером роста стало активное кредитование продавцов на маркетплейсах (селлеров), на которых приходится 44% займов, выданных этой категорией МФО, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Как правило, селлеры занимают деньги на короткий срок для покрытия кассовых разрывов. Эти займы быстро оборачиваются, значительно увеличивая объем выдач МФО, хотя и в меньшей степени влияют на прирост портфеля из-за относительно низкого среднего чека.

Несмотря на рост кредитования селлеров, в портфеле МФО продолжают преобладать более крупные займы, направленные на финансирование социально значимых проектов в рамках государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ожидается, что запланированное повышение максимальной суммы микрозайма для бизнеса с 5 млн до 15 млн рублей позволит предпринимателям и компаниям привлекать больше ресурсов для масштабирования деятельности, что в свою очередь будет способствовать повышению конкурентоспособности и создаст потенциал роста для всего сегмента МСП.

Портфель займов предпринимательского сегмента сохраняет высокий уровень обеспеченности: 70% портфеля обеспечено залогом имущества, поручительством или банковскими гарантиями.

Напомним, что ФАС России приступила к разработке законодательства для регулирования деятельности маркетплейсов, согласно утвержденному нацплану развития конкуренции на 2026—2030 годы.



Анастасия Фартыгина