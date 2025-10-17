Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов
Местами возможны небольшие осадки
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшие осадки, утром в отдельных районах туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 4—9 м/с. Утром температура составит порядка +3 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +4 до +9 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».