Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов

07:00, 17.10.2025

Местами возможны небольшие осадки

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшие осадки, утром в отдельных районах туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 4—9 м/с. Утром температура составит порядка +3 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +4 до +9 градусов.

Галя Гарифуллина

