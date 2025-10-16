От 48 000 до 930 000: сколько нужно для счастья, по мнению россиян

За 10 лет финансовые ожидания россиян выросли в несколько раз

Фото: Артем Дергунов

Новое исследование раскрыло финансовые ориентиры россиян. Средний порог бедности определен в 48 тыс. рублей, сумма для счастья — 257 тыс., а планка богатства — 930 тыс. рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

За 10 лет финансовые ожидания россиян значительно выросли. Порог бедности увеличился более чем в три раза — с 15 до 48 тыс. рублей. Сумма для счастья выросла в полтора раза, а планка богатства — вдвое.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выявлены существенные различия в финансовых ожиданиях между мужчинами и женщинами. Мужчины считают порогом бедности 54 тыс. рублей, для счастья им нужно 280 тыс., а для богатства — 970 тыс. Женщины называют меньшие суммы: 43, 235 и 890 тыс. рублей соответственно.

Молодежь до 35 лет оценивает порог бедности в 39 тыс. рублей, а для счастья ей достаточно 192 тыс. Старшее поколение устанавливает более высокие планки: бедность — 50 тыс., счастье — 266 тыс., богатство — 1,1 млн рублей.



Наталья Жирнова