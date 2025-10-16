Новости экономики

Совкомбанк расширяет линейку ипотечных продуктов

11:53, 16.10.2025

Можно взять кредит на покупку машино-места и кладовки

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

С 16 октября 2025 года Совкомбанк предоставляет клиентам возможность получить ипотечный кредит по программе «Новостройка» для приобретения следующих объектов недвижимости: машино-мест и кладовых помещений, с первоначальным взносом от 30,01%.

Клиенты смогут оформить ипотеку на машино-место или кладовое помещение как с одновременным приобретением квартиры в строящемся доме, так и без оформления ипотеки на квартиру в Совкомбанке.

