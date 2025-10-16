Исследование: в Казани не хватает качественных торговых центров

Город существенно отстает от других миллионников по обеспеченности торговой недвижимостью

В Казани наблюдается высокий спрос на современные торговые центры — существующие объекты заполнены на 95%. При этом город существенно отстает от других миллионников по обеспеченности торговой недвижимостью, следует из данных исследования компании «IDEM-консалтинг».

В Казани работают всего 16 качественных ТЦ, занимающих около 30% торговых площадей. Уровень вакантности в них составляет всего 5%. Ставки аренды достигают 3—4,5 тыс. рублей за квадратный метр в месяц.

— Казань — перспективный город для открытия новых ТЦ, однако темпы развития сдерживает ограниченный круг международных брендов и федеральных ретейлеров, а также кредитная политика, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела стратегического консалтинга компании «IDEM-консалтинг» Денис Зыков.

Обеспеченность торговыми площадями в Казани — 357 кв. метров на 1 000 жителей, тогда как в Краснодаре — 794, в Екатеринбурге — 549, в Нижнем Новгороде — 536, а в Ростове-на-Дону — 502. Эксперты отмечают дисбаланс: в Кировском и Авиастроительном районах качественные ТЦ отсутствуют, а в Советском районе обеспеченность превышает 600 м² на 1 000 человек. Крупные торговые объекты занимают 60% рынка, районные — 17%.

Перспективы развития связаны с реконструкцией существующих объектов и строительством небольших современных ТЦ с продуманной концепцией, включающей элементы досуга и бизнес-услуги.

— Популярность объекта определяется тем, как он «настроен» на своих посетителей, как учитываются их интересы, возраст, потребности. Именно так мы подходили к разработке концепции недавно открывшегося «АРТ Центра», и в первый год своей жизни он уже популярен и востребован, — заключил Зыков.

Ранее эксперты заявляли, что IKEA не вернется на российский рынок в ближайшие три года. По словам вице-президента Союза ТЦ Павла Люлина, никто не собирается удерживать бывшие площади IKEA «на всякий случай».

