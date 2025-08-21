Эксперт: IKEA не вернется на российский рынок в ближайшие три года

По словам вице-президента Союза ТЦ Павла Люлина, никто не собирается удерживать бывшие площади IKEA «на всякий случай»

Фото: Реальное время

Шведская компания IKEA, известная своим ассортиментом товаров для дома, не планирует возвращение на российский рынок в ближайшие три года. Об этом РИА «Новости» заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Он уточнил, что компания ушла с рынка с негативной установкой, оставив магазины с товарами и ремонтом.

По словам вице-президента союза Павла Люлина, никто не собирается удерживать бывшие площади IKEA «на всякий случай».

— Возврат западных компаний зависит от снятия барьеров по платежам и логистике. Пока этого не произойдет, происходит быстрое заполнение оставшихся площадей новыми арендаторами, — пояснил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Идеи по использованию освобожденных площадей варьируются от складов и пунктов выдачи заказов до фитнес-центров и локальных мебельных операторов.

IKEA приостановила свои продажи в России в марте 2022 года, а к осени 2023 года продала свои фабрики и торговые центры. Российские власти заявили, что возвращение зарубежных компаний произойдет на конкурентной основе, без преференций. Первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что каждая компания будет рассматриваться индивидуально, а если у них не будет опционов на обратный выкуп, то возврат будет «с чистого поля».

В середине апреля стало известно, что компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак на территории России. Информация об этом появилась в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права истекает 28 июля 2033 года.



Анастасия Фартыгина